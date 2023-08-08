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«Адмирал» проиграл «Авангарду» в заключительном туре Sochi Hockey Open

Ранее владивостокский клуб досрочно обеспечил себе победу на этом турнире.
08 августа 2023 17:50
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Авангарда» победили владивостокский «Адмирал» в матче заключительного тура первого предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча, в которой омский клуб одержал волевую победу, завершилась со счетом 5:2.

В составе омичей дублем отметился Глеб Трикозов (23:13, 59:59), также отличились Игорь Гераськин (18:58), Кирилл Панюков (43:29) и Дмитрий Соловьев (53:47). У «Адмирала» шайбы на счету Павла Варфоломеева (17:19) и Ивана Емеца (34:20).

«Адмирал» досрочно выиграл турнир. «Авангард» занял второе место.

источник: «Советский спорт»
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