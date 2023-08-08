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Член ИИХФ считает немыслимым участие сборной России в международных турнирах

Команда пропустила уже два чемпионата мира.
Член ИИХФ считает немыслимым участие сборной России в международных турнирах
08 августа 2023 19:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что выступает против ближайшего возвращения сборных России и Беларуси на международные турниры.

В конце февраля прошлого года эти национальные команды всех возрастов были отстранены федерацией от участия в чемпионатах мира.

«Шведский хоккeй полностью поддeрживает решение ИИХФ не допускать Рoссию и Беларусь к участию в международныx чемпионатах в сложившейся ситуaции. Сейчас совершенно немыслимо, чтoбы Россия и Белaрусь участвовали в международных стартах», — приводит Expressen Ларссона.

Напомним, что у России отобрали право проведения молодежного чемпионата мира-2023 в Новосибирске и Омске, а также ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

источник: Expressen
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