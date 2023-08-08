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Сборная России победила СКА в заключительном матче Sochi Hockey Open

В основное время команды забросили десять шайб.
08 августа 2023 22:25
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты сборной России победили санкт-петербургский СКА в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу сборной.

Сборная отыгралась со счета 1:4 и 2:5 и довела дело до победы.

У сборной России дубль у Дмитрия Кателевского (40:53, 42:50), отличились также Семен Демидов (10:57), Семен Синяткин (27:36), Максим Великов (55:33).

В составе победителей минувшего регулярного чемпионата дублем отметился Илья Федотов (10:16, 34:17), шайбы на счету Брендэн Лайпсик (12:18), Эмиль Галимов (14:15), Иван Демидов (22:36).

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В серии буллитов лучше оказалась сборная России. обедный бросок на счету Руслана Абросимова.

Турнир выиграл владивостокский «Адмирал», «Авангард» занял второе место, следом расположились СКА, сборная России и «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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