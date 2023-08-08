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Стал известен календарь предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги

Сезон откроет матч «Аризоны Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз» в Австралии.
08 августа 2023 22:45
автор: Александр Евграфов

Первой предсезонной игрой Национальной хоккейной лиги станет встреча 23 сентября между «Аризоны Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз», которая состоится в Австралии. В этот же день другой состав «Аризоны» дважды сыграет с «Сент-Луис Блюз».

24 сентября состоятся следующие матчи:

«Аризона» — «Лос-Анджелес» (Австралия);
«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;
«Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз»;
«Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз»;
«Аризона» — «Даллас Старз»;
«Питтсбург» — «Коламбус»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз»;
«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс»;
«Лос-Анджелес» — «Анахайм Дакс».

источник: NHL (НХЛ)
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