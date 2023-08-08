Стал известен календарь предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги

Первой предсезонной игрой Национальной хоккейной лиги станет встреча 23 сентября между «Аризоны Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз», которая состоится в Австралии. В этот же день другой состав «Аризоны» дважды сыграет с «Сент-Луис Блюз».

24 сентября состоятся следующие матчи:

«Аризона» — «Лос-Анджелес» (Австралия);

«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз»;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;

«Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз»;

«Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Аризона» — «Даллас Старз»;

«Питтсбург» — «Коламбус»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз»;

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс»;

«Лос-Анджелес» — «Анахайм Дакс».