Толчинский признался, что изначально не рассматривал переход в СКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о своём переходе из «Авангарда» в армейский клуб.

«Для начала надо вспомнить, что в прошлом сезоне был период, когда меня хотели обменять. Естественно, небольшой осадочек остаётся, но после окончания сезона у меня в приоритете был «Авангард». Смотришь на все условия, это и финансовая часть, и быт, и всё остальное. Изначально Питер я вообще не рассматривал», - приводит слова Толичнского «Чемпионат».

Толчинский является воспитанником ЦСКА. Он успел поиграть в том числе и в Северной Америке - в АХЛ и НХЛ. В Национальной хоккейной лиге Толчинский провел четыре матча в составе «Каролины».

Толчинский с 2020 года выступал в составе омского «Авангарда». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий принял участие в 68 встречах, набрав 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.