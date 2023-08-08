ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Толчинский признался, что изначально не рассматривал переход в СКА

Хоккеист перебрался в Санкт-Петербург из «Авангарда».
08 августа 2023 23:58
автор: Александр Кожевников

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о своём переходе из «Авангарда» в армейский клуб.

«Для начала надо вспомнить, что в прошлом сезоне был период, когда меня хотели обменять. Естественно, небольшой осадочек остаётся, но после окончания сезона у меня в приоритете был «Авангард». Смотришь на все условия, это и финансовая часть, и быт, и всё остальное. Изначально Питер я вообще не рассматривал», - приводит слова Толичнского «Чемпионат».

Толчинский является воспитанником ЦСКА. Он успел поиграть в том числе и в Северной Америке - в АХЛ и НХЛ. В Национальной хоккейной лиге Толчинский провел четыре матча в составе «Каролины».

Толчинский с 2020 года выступал в составе омского «Авангарда». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий принял участие в 68 встречах, набрав 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.

источник: Чемпионат.com
Стал известен календарь предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги
Сезон откроет матч «Аризоны Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз» в Австралии.
08.08.2023 22:45
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная России победила СКА в заключительном матче Sochi Hockey Open
Сборная России победила СКА в заключительном матче Sochi Hockey Open
В основное время команды забросили десять шайб.
08.08.2023 22:25
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Член ИИХФ считает немыслимым участие сборной России в международных турнирах
Член ИИХФ считает немыслимым участие сборной России в международных турнирах
Команда пропустила уже два чемпионата мира.
08.08.2023 19:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Адмирала» Тамбиев считает, что его команде не хватило эмоций в игре с «Авангардом»
Клуб из Владивостока провёл последнюю игру на предсезонном турнире в Сочи.
08.08.2023 18:56
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Адмирал» проиграл «Авангарду» в заключительном туре Sochi Hockey Open
Ранее владивостокский клуб досрочно обеспечил себе победу на этом турнире.
08.08.2023 17:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский хоккеист Артюхин готов продолжить карьеру в качестве тренера 
Нападающий не выходил на лёд с прошлого года. 
08.08.2023 16:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Новичок «Питтсбурга» Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, обойдя Кросби и Малкина
В минувшем сезоне хоккеист был признан лучшим защитником регулярного чемпионата.
08.08.2023 15:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший нападающий «Трактора» Пулккинен готов вернуться в КХЛ
08.08.2023 14:48
Хоккей
Узбекистан примет юношеский чемпионат Азии и Океании по хоккею
Турнир пройдёт в 2024 году.
08.08.2023 14:29
Хоккей
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.