«Без всяких задержек». Толчинский рассказал, что отличает СКА от других клубов

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал, что отличает питерский клуб от других команд КХЛ.

«Если сравнивать прошлые команды, то плюс-минус везде всё похожее, но тут очень много персонала, который со всем помогает. Всё есть, предоставляют всё, что хочешь, без всяких задержек. Питание шикарное, условия тоже прекрасные, всё здорово», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, Толчинский не стал продлевать контракт с омским «Авангардом», в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина, и принял решение продолжить карьеру в СКА.

В сезоне-2022/23 на счету форварда 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф Кубка Гагарина игрок 14 раз выходил на лед, забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.