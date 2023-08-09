«В КХЛ так не принято». Толчинский объяснил, почему «Авангард» не предлагает контракт на пять лет

Нападающий СКА Сергей Толчинский признался, что пытался узнать у руководства омского «Авангарда», почему игрокам никогда не предлагают пятилетние контракты.

«Что «Авангард» отвечал на этот вопрос? Уже не помню, наверное, что это необычно, потому что обычно контракты на два-три года. Возможно, они даже не задумывались на счёт пяти лет, хотя потом уже и такие разговоры были. Просто в КХЛ так не принято, и в профсоюзе нет особых гарантий насчёт пятилетних контрактов. Но думаю, руководители сейчас уже начинают понимать плюсы длинных контрактов и смотреть в эту сторону», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, Толчинский не стал продлевать контракт с омским «Авангардом», в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина, и принял решение продолжить карьеру в СКА.

В сезоне-2022/23 на счету форварда 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф Кубка Гагарина игрок 14 раз выходил на лед, забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.