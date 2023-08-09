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«В КХЛ так не принято». Толчинский объяснил, почему «Авангард» не предлагает контракт на пять лет

Хоккеист покинул омский клуб.
«В КХЛ так не принято». Толчинский объяснил, почему «Авангард» не предлагает контракт на пять лет
09 августа 2023 08:33
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Нападающий СКА Сергей Толчинский признался, что пытался узнать у руководства омского «Авангарда», почему игрокам никогда не предлагают пятилетние контракты.

«Что «Авангард» отвечал на этот вопрос? Уже не помню, наверное, что это необычно, потому что обычно контракты на два-три года. Возможно, они даже не задумывались на счёт пяти лет, хотя потом уже и такие разговоры были. Просто в КХЛ так не принято, и в профсоюзе нет особых гарантий насчёт пятилетних контрактов. Но думаю, руководители сейчас уже начинают понимать плюсы длинных контрактов и смотреть в эту сторону», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, Толчинский не стал продлевать контракт с омским «Авангардом», в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина, и принял решение продолжить карьеру в СКА.

В сезоне-2022/23 на счету форварда 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф Кубка Гагарина игрок 14 раз выходил на лед, забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
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