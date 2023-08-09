«Металлург» подписал контракт с экс-нападающим НХЛ Жан-Себастьяном Ди

29-летний канадский нападающий Жан-Себастьян Ди стал игроком магнитогорского «Металлурга».

Пресс-служба клуба КХЛ сообщает, что контракт с форвардом был подписан на один год.

С 2016 по 2019 год он выступал за «Питтсбург Пингвинз». Также в рамках Национальной хоккейной лиги он играл за «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризону».

В прошлом сезоне он провёл 67 матчей в АХЛ за клуб «Тусон Роудраннерс», в которых забросил 23 шайбы и оформил 28 результативных передач. Также в минувшем сезоне на его счету четыре матча в НХЛ за «Аризону Койотс» без набранных баллов.