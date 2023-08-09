Канадский нападающий СКА Лайпсик чувствует себя частью российской культуры

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик рассказал, почему решил принять российское гражданство.

«Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ. Мне 29 лет, можно еще играть и играть. Я живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю — мне всё нравится. И если всё это взвесить, то решение подать на российское гражданство, получить паспорт РФ выглядит вполне логичным», - приводит «Матч ТВ» слова Лайпсика.

Ранее стало известно, что канадский хоккеист написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой выдать ему гражданство России.

29-летний форвард играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». В прошедшем сезоне Лайпсик провел 76 матчей, в которых набрал 55 (13+42) очков.