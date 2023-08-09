12 команд из 8 регионов разыграют юбилейный «Кубок Овечкина»

В 2023 году в соревнованиях принимают участие команды мальчиков 2011 года рождения, представляющие сильнейшие хоккейный школы и академии страны. Всего в Красногорске собралось 12 команд из 8 регионов: «Динамо» (Москва), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Локомотив-2004» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Витязь» (Московская область), «Балашиха» (Московская область) и «Атлант» (Московская область).

10 августа на турнире стартуют матчи плей-офф, по итогам которых определится команда-победитель пятого юбилейного турнира. Особенной традицией соревнований является проведение матча с участием знаменитых хоккеистов. В рамках финального дня турнира «Кубок Александра Овечкина», 12 августа, состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.

В этом году параллельно с пятым «Кубком Александра Овечкина» проводится киберспортивный турнир по хоккею, призовой фонд которого составляет 1 млн рублей. Финал турнира также состоится 12 августа на Арене им. Владимира Петрова в Красногорске. Четыре финалиста получат уникальную возможность сыграть в киберхоккей с главным вдохновителем и организатором турнира, всемирно известным хоккеистом Александром Овечкиным.