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Московское «Динамо» продлило контракт с канадцем О’Деллом

Канадский форвард провел за бело-голубых уже 95 матчей.
09 августа 2023 15:03
автор: Александр Евграфов

Московское «Динамо» продлило контракт с канадским форвардом Эриком О’Деллом, сообщается на сайте бело-голубых.
Новое соглашение с нападающим рассчитано на один сезон. В прошедшем регулярном чемпионате О’Делл сыграл в 35 матчах и набрал 31 (16+15) очко. В плей-офф на счету 32-летнего нападающего 7 (5+2) очков в шести матчах серии с «Торпедо».
Всего за «Динамо» канадец провел 95 матчей, в которых забросил 36 шайб и отдал 42 результативные передачи. Ранее О’Делл также выступал за «Сочи», «Металлург» и «Сибирь».

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