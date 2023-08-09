Московское «Динамо» продлило контракт с канадцем О’Деллом

Московское «Динамо» продлило контракт с канадским форвардом Эриком О’Деллом, сообщается на сайте бело-голубых.

Новое соглашение с нападающим рассчитано на один сезон. В прошедшем регулярном чемпионате О’Делл сыграл в 35 матчах и набрал 31 (16+15) очко. В плей-офф на счету 32-летнего нападающего 7 (5+2) очков в шести матчах серии с «Торпедо».

Всего за «Динамо» канадец провел 95 матчей, в которых забросил 36 шайб и отдал 42 результативные передачи. Ранее О’Делл также выступал за «Сочи», «Металлург» и «Сибирь».