Овечкин сыграет в одном звене с Сёминым в прощальном матче Зарипова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет с экс-партнером по команде Александром Сёминым на прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.
Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала составы команд, участвующих в матче, который будет состоять из двух периодов.
За команду зеленых сыграют:
Зарипов – Зиновьев – Морозов, Прошкин – Медведев;
Рябов – Чупин – Степанов, Галлямов – Шафигулин;
Валиуллин – Свитов – Халилов, Савин – Аскаров;
Миннахметов – Зайнуллин – Сабиров, Лукоянов – Исмагилов;
Петров – Вишняков – Обухов, Платонов;
Гарипов (Логвиненко).
Тренеры:
Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов, Николай Макаров.
В команде белых следующие сочетания:
Овечкин – Метшин – Сёмин, Зарипов А. – Зарипов М.;
Мозякин – Суниев – Ковальчук, Епанчинцев – Теплов;
Айзатуллин – Дацюк – Вольфсон, Абузяров – Калачик;
Атаев – Кузнецов – Радулов, Тюнин – Гайдулин;
Голубев – Козырев – Шакиров, Новичихин – Баландин;
Кошечкин (Шакиров).
Тренеры:
Илья Воробьёв, Сергей Кокорин.
Данис Зарипов во втором периоде матча сменит команду и будет выступать за «Белых». Матч будет состоять из двух периодов.