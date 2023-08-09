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Овечкин сыграет в одном звене с Сёминым в прощальном матче Зарипова

Стали известны сочетания звеньев команд.
09 августа 2023 15:14
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет с экс-партнером по команде Александром Сёминым на прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала составы команд, участвующих в матче, который будет состоять из двух периодов.

За команду зеленых сыграют:

Зарипов – Зиновьев – Морозов, Прошкин – Медведев;
Рябов – Чупин – Степанов, Галлямов – Шафигулин;
Валиуллин – Свитов – Халилов, Савин – Аскаров;
Миннахметов – Зайнуллин – Сабиров, Лукоянов – Исмагилов;
Петров – Вишняков – Обухов, Платонов;
Гарипов (Логвиненко).

Тренеры:
Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов, Николай Макаров.

В команде белых следующие сочетания:

Овечкин – Метшин – Сёмин, Зарипов А. – Зарипов М.;
Мозякин – Суниев – Ковальчук, Епанчинцев – Теплов;
Айзатуллин – Дацюк – Вольфсон, Абузяров – Калачик;
Атаев – Кузнецов – Радулов, Тюнин – Гайдулин;
Голубев – Козырев – Шакиров, Новичихин – Баландин;
Кошечкин (Шакиров).

Тренеры:
Илья Воробьёв, Сергей Кокорин.

Данис Зарипов во втором периоде матча сменит команду и будет выступать за «Белых». Матч будет состоять из двух периодов.

источник: ХК «Ак Барс»
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