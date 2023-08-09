Овечкин сыграет в одном звене с Сёминым в прощальном матче Зарипова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет с экс-партнером по команде Александром Сёминым на прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала составы команд, участвующих в матче, который будет состоять из двух периодов.

За команду зеленых сыграют:

Зарипов – Зиновьев – Морозов, Прошкин – Медведев;

Рябов – Чупин – Степанов, Галлямов – Шафигулин;

Валиуллин – Свитов – Халилов, Савин – Аскаров;

Миннахметов – Зайнуллин – Сабиров, Лукоянов – Исмагилов;

Петров – Вишняков – Обухов, Платонов;

Гарипов (Логвиненко).

Тренеры:

Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов, Николай Макаров.

В команде белых следующие сочетания:

Овечкин – Метшин – Сёмин, Зарипов А. – Зарипов М.;

Мозякин – Суниев – Ковальчук, Епанчинцев – Теплов;

Айзатуллин – Дацюк – Вольфсон, Абузяров – Калачик;

Атаев – Кузнецов – Радулов, Тюнин – Гайдулин;

Голубев – Козырев – Шакиров, Новичихин – Баландин;

Кошечкин (Шакиров).

Тренеры:

Илья Воробьёв, Сергей Кокорин.

Данис Зарипов во втором периоде матча сменит команду и будет выступать за «Белых». Матч будет состоять из двух периодов.