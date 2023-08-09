Данис Зарипов рассказал о реакции Александра Овечкина на приглашение на прощальный матч

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о реакции капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пришлащение на свой прощальный матч.

«Сложно ли было пригласить Овечкина? Открою секрет – совсем было не тяжело. Как мы решили с датой проведения матча, тогда я сразу же позвонил Сашке, и он, не раздумывая, сразу сказал, что он будет. Я очень благодарен за то, что он так отнёсся ко мне и ко всем болельщикам», - приводит слова Зарипова «Чемпионат».

Прощальный матч Даниса Зарипова состоится 9 августа, начало встречи - в 19:00 по московскому времени.