Глава ФХР Третьяк выразил своё отношение к получению легионерами российского гражданства 

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением по поводу того, что иностранные игроки Континентальной хоккейной лиги получают российское гражданство.

«Иностранцы берут российские паспорта? Я тут ничего не считаю, это решает каждый свою судьбу. Каждый иностранный хоккеист решает, идти сюда или нет. Взять гражданство другой страны – это большой шаг в жизни человека, на это надо ещё решиться. Не считаю ли это обходом лимита? Посмотрим, что будет и как будут развиваться события», – приводит слова 71-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, ранее защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл из США, а также канадец, форвард СКА Брендан Лайпсик стали гражданами России. Выразили желание получить российские паспорта также канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский нападающий «Авангарда» Рид Буше.