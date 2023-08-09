Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов сообщил о планах выпустить автобиографию.

«В планах есть мысли о книге, автобиографии. Скажу даже, что поступала пара предложений, и сейчас есть время серьезно задуматься над этим, планировать. Сами понимаете, когда я играл в хоккей, времени практически не было. В моем понимании целый день этому посвящать надо», - приводит слова Зарипова «Спорт-Экпсресс».

Прощальный матч Даниса Зарипова проходит 9 августа, начало встречи - в 19:00 по московскому времени.