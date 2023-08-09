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«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова

В истории казанского клуба такое происходит впервые.
09 августа 2023 19:57
автор: Александр Евграфов

Казанский «Ак Барс» вывел из обращения номер пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, который проводит свой прощальный матч. Номер 25 закреплен на постоянной основе за Зариповым.

В регулярном чемпионате Зарипова сыграл свой последний матч 24 февраля 2023 года, когда «Ак Барс» встречался с «Металлургом» (3:6).

После него было объявлено, что 42-летний нападающий решил завершить игровую карьеру.

Данис является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он — единственный, кто выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.

источник: «Советский спорт»
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