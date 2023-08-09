«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова

Казанский «Ак Барс» вывел из обращения номер пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, который проводит свой прощальный матч. Номер 25 закреплен на постоянной основе за Зариповым.

В регулярном чемпионате Зарипова сыграл свой последний матч 24 февраля 2023 года, когда «Ак Барс» встречался с «Металлургом» (3:6).

После него было объявлено, что 42-летний нападающий решил завершить игровую карьеру.

Данис является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он — единственный, кто выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.