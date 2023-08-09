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«Они не разбираются». Фетисов - о предложении Украины запретить россиянам въезд в другие страны

Ранее в Раде выдали очередной законопроект.
09 августа 2023 20:53
автор: Александр Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о предложении властей Украины запретить атлетам и спортивным делегациям из России въезжать на территории других государств.

«Они, наверное, не совсем разбираются. Запрещено в олимпийском движении вмешиваться государству во все их дела, в международные федерации. Если они не понимают, что они предлагают, то, наверное, сейчас можно всё, что угодно предлагать. Одно из главных условий мирового спорта — это невмешательство государства в работу общественных организаций. Будет интересно, какая будет реакция.

Реально ли вообще такое развитие событий, как запрет въезда для россиян на территории иностранных государств? Нет, никакого правового обоснования всё это не имеет, во-первых, а, во-вторых, много чего происходит сейчас в мире, в той же Африке, там 25 конфликтов. Ну, наверное, тоже надо как-то Верховной раде обратить на это внимание», - приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

источник: «ВсеПроСпорт»
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