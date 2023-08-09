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Овечкин не исключил, что может вернуться в Россию и поиграть за «Ак Барс»

Александр приехал на прощальный матч Даниса Зарипова.
09 августа 2023 20:59
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от прощального матча Даниса Зарипова.

«Очень приятно находится на таком торжественном вечере. У Зарипова была замечательная карьера, он выиграл все титулы, какие только возможно, и с клубом, и со сборной. Со сборной мы вместе побеждали, поэтому мне приятно находиться сейчас вместе с ним и видеть столько болельщиков тут.

Перейду ли я в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как жизнь покажет», - приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, сейчас Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 72 гола. На данный момент рекорд НХЛ по голам составляет 894 шайбы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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