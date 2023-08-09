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Ковальчук объяснил массовое получение легионерами российских паспортов

Ранее сразу несколько игроков подали заявление о получении гражданства.
09 августа 2023 21:51
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук высказался о массовом получении легионерами паспортов Российской Федерации.

«Легионеры стали брать российское гражданство? Если бы сделали 0 легионеров, тогда бы ещё больше брали паспорта. Самое главное понимать – для чего это делается. Или на самом деле человек с уважением относится к нашей родине, или это делается для того, чтобы избежать место легионера в команде. Если это первое, то отлично, если второе, то я против», - приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

Напомним, ранее защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл из США, а также канадец, форвард СКА Брендан Лайпсик стали гражданами России. Выразили желание получить российские паспорта также канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский нападающий «Авангарда» Рид Буше.

источник: Чемпионат.com
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