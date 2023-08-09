Овечкин не считает плохим то, что легионеры массово стали получать паспорта РФ

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о массовом получении легионерами паспортов Российской Федерации.

«Легионеры получают паспорта России? Кто-то из других стран получает канадское, американское гражданство, это в порядке вещей. Почему российское гражданство никто не может получить? Наоборот, хорошо!», - приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Напомним, ранее защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл из США, а также канадец, форвард СКА Брендан Лайпсик стали гражданами России. Выразили желание получить российские паспорта также канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский нападающий «Авангарда» Рид Буше.