Прощальный матч олимпийского чемпиона Кошечкина может состояться в 2024 году

Прощальный матч олимпийского чемпиона, чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина может быть организован в 2024 году, сообщает ТАСС.

В конце минувшего сезона, 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры.

«Посмотрим по поводу прощальной игры, сейчас начался сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята все освободятся. Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея, есть чем позаниматься. В первую очередь уделить время семье, родителям. Поэтому сейчас хочу пожить семейной жизнью», — приводит слова Кошечкина ТАСС.

Кошечкин выступал в составе «Металлург» в сезоне-2009/10 и с 2013 по 2023 год. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.