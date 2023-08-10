ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Прощальный матч олимпийского чемпиона Кошечкина может состояться в 2024 году

Голкипер является также чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина
10 августа 2023 10:37
автор: Александр Евграфов

Прощальный матч олимпийского чемпиона, чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина может быть организован в 2024 году, сообщает ТАСС.

В конце минувшего сезона, 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры.

«Посмотрим по поводу прощальной игры, сейчас начался сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята все освободятся. Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея, есть чем позаниматься. В первую очередь уделить время семье, родителям. Поэтому сейчас хочу пожить семейной жизнью», — приводит слова Кошечкина ТАСС.

Кошечкин выступал в составе «Металлург» в сезоне-2009/10 и с 2013 по 2023 год. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.

источник: ТАСС
Овечкин не считает плохим то, что легионеры массово стали получать паспорта РФ
Ранее сразу несколько игроков подали заявление о получении гражданства.
09.08.2023 23:01
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Ковальчук объяснил массовое получение легионерами российских паспортов
Ранее сразу несколько игроков подали заявление о получении гражданства.
09.08.2023 21:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Овечкин не исключил, что может вернуться в Россию и поиграть за «Ак Барс»
Александр приехал на прощальный матч Даниса Зарипова.
09.08.2023 20:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Они не разбираются». Фетисов — о предложении Украины запретить россиянам въезд в другие страны
Ранее в Раде выдали очередной законопроект.
09.08.2023 20:53
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова
В истории казанского клуба такое происходит впервые.
09.08.2023 19:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Данис Зарипов сообщил о планах выпустить автобиографию
Хоккеист проводит прощальный матч.
09.08.2023 19:38
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Глава ФХР Третьяк выразил своё отношение к получению легионерами российского гражданства 
Ранее паспорта РФ получили канадский и американский хоккеисты КХЛ. 
09.08.2023 18:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Данис Зарипов рассказал о реакции Александра Овечкина на приглашение на прощальный матч
Овечкин примет участие во встрече.
09.08.2023 18:43
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Бывший главный тренер сборной России Воробьёв намерен вернуться к работе
48-летний специалист набрался сил.
09.08.2023 17:27
Хоккей
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.