Мозякин назвал главного фаворита предстоящего сезона КХЛ

Бывший форвард «Металлурга» Сергей Мозякин считает, что «Ак Барс» является главным фаворитом предстоящего сезона КХЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что казанский клуб может пополнить экс-нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников.

«Ак Барс» в этом году серьезно укрепился. И так команда играла в прошлом финале, а теперь еще и точечно укрепилась. Думаю, это претендент номер один на победу в новом сезоне, — цитирует Мозякина »Метарейтинг».

В минувшем сезоне «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил в серии ЦСКА со счетом 3-4.