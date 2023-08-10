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Мозякин назвал главного фаворита предстоящего сезона КХЛ

Сейчас хоккеист находится в Казани, где проходит прощальный матч Даниса Заипова.
10 августа 2023 12:28
автор: Александр Поволоцкий

Бывший форвард «Металлурга» Сергей Мозякин считает, что «Ак Барс» является главным фаворитом предстоящего сезона КХЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что казанский клуб может пополнить экс-нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников.

«Ак Барс» в этом году серьезно укрепился. И так команда играла в прошлом финале, а теперь еще и точечно укрепилась. Думаю, это претендент номер один на победу в новом сезоне, — цитирует Мозякина »Метарейтинг».

В минувшем сезоне «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил в серии ЦСКА со счетом 3-4.

источник: «Метарейтинг»
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