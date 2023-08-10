Ротенберг вошел в составе СКА в качестве игрока для участия в турнире «3х3»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сыграет в турнире «3х3», который пройдет в Сочи.

В соревновании примут участие клуб из Санкт-Петербурга, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России (до 23 лет).

Состав СКА

Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков;

Полевые игроки: Роман Ротенберг, Кирилл Танков, Максим Федотов, Иван Демидов, Матвей Мичков, Иван Выдренков, Семён Синяткин, Евгений Кетов, Егор Зеленов, Илья Федотов, Семён Демидов, Дмитрий Бучельников.

Добавим, что команды проведут на арене «Шайба» по десять матчей.