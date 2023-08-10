«Металлург» обыграл «Автомобилист» в розыгрыше Кубка Республики Башкортостан

Хоккеисты «Металлурга» победили екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче розыгрыша Кубка Республики Башкортостан, который проходит в Уфе. Встреча завершилась со счетом 3:2.

К началу третьего периода «Металлург» вел в счете благодаря точным броскам Максима Мухаметова (28:47), Максима Карпова (35:05) и Архипа Неколенко (40:11). Но «Автомобилист» за 41 секунду реализовал два численных преимущества. Сначала отличился Максим Денежкин (50:30), а затем Денис Баранцев (51:10).

В серии послематчевых буллитов (часто проводимых в товарищеских пердсезонных матчах) точнее оказались также хоккеисты «Металлурга».

Следующий матч на турнире «Металлург» проведёт 11 августа с «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» встретится с московским «Динамо» 11 августа.