«Локомотив» победил «Барыс» в первом матче на Кубок ТАНЕКО

Хоккеисты ярославского «Локомотива» выиграли у астанинского «Барыса» в матче открытия Кубка ТАНЕКО, предсезонного турнира, проходящего в Казани. Матч закончился со счетом 2:1.

«Барыс» повел в счете, реализовав численное преимущество. Шайба на счету Райли Барбера (05:57). «Локомотиву» удалось сравнять счёт во втором периоде, отличился Ярослав Лихачев (32:56). А победу ярославцем принес гол Алексея Кожевникова (41:43).

Следующий матч на турнире «Локомотив» проведёт с «Ак Барсом» 11 августа. В этот же день «Барыс» встретится с «Трактором».