Лучший вратарь прошлого сезона КХЛ прокомментировал свою зарплату

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков высказался о своей зарплате в клубе.

В прошлом сезоне Серебряков стал лучшим вратарём лиги.

«У нашего клуба не самый большой бюджет, но я считаю, что мне предложили максимальные условия, которые возможны в этой команде.

Посмотрим, как закончится этот сезон, всякое в жизни бывает. Если выйду на рынок, то думаю, что в феврале-марте уже будет понятно, какой клуб я выберу», - приводит слова Серебрякова «Спорт-Экспресс».

Зарплата хоккеиста составляет 47 миллионов рублей в год. Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ.