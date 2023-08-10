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Лучший вратарь прошлого сезона КХЛ прокомментировал свою зарплату

Хоккеист выступает в «Адмирале».
Лучший вратарь прошлого сезона КХЛ прокомментировал свою зарплату
10 августа 2023 17:56
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков высказался о своей зарплате в клубе.

В прошлом сезоне Серебряков стал лучшим вратарём лиги.

«У нашего клуба не самый большой бюджет, но я считаю, что мне предложили максимальные условия, которые возможны в этой команде.

Посмотрим, как закончится этот сезон, всякое в жизни бывает. Если выйду на рынок, то думаю, что в феврале-марте уже будет понятно, какой клуб я выберу», - приводит слова Серебрякова «Спорт-Экспресс».

Зарплата хоккеиста составляет 47 миллионов рублей в год. Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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