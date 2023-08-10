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«Динамо» обыграло «Салават Юлаев» на Кубке Республики Башкортостан благодаря дублю Гусева

Турнир проходит в Уфе.
10 августа 2023 19:33
автор: Александр Поволоцкий

Московское «Динамо» нанесло поражение «Салавату Юлаеву» в матче Кубка Республики Башкортостан.

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу столичной команды

Дубль в составе «Динамо» оформил нападающий Никита Гусев. Новичок бело-голубых отличился на 20-й и 24-й минутах. По голу в активе Игоря Ожиганова (31-я) и Джордана Уила (46-я).

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Александр Хмелевский (30-я) и Егор Сучков (49-я).

В первом матче турнира «Автомобилист» обыграл «Металлург» (3:2).

источник: «Советский спорт»
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