Виктор Козлов объяснил поражение «Салавата Юлаева» в первом матче предсезонки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:4).

«Мы играли против хорошего соперника. Создавали моменты, но не могли их реализовать.

Что случилось во втором периоде, когда инициатива перешла к «Динамо»? Игра плотная была. Первая игра в сезоне. И у нас моменты были во втором. Мы знали, что «Динамо» хорошо прессингует, играет активно. Но были моменты, когда мы выходили из под давления. Были моменты, когда они нас накрывали. Опять же: это первая игра», – приводит слова Козлова «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу столичной команды

Дубль в составе «Динамо» оформил нападающий Никита Гусев. Новичок бело-голубых отличился на 20-й и 24-й минутах. По голу в активе Игоря Ожиганова (31-я) и Джордана Уила (46-я).

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Александр Хмелевский (30-я) и Егор Сучков (49-я).