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Хорватский хоккеист вернулся в КХЛ: я вообще не смотрю новости

Форвард будет выступать за «Сочи»
10 августа 2023 23:13
автор: Александр Шульгин

Хорватский нападающий Борна Рендулич объяснил своё решение вернуться в КХЛ, несмотря на запрет ряда европейских стран для своих игроков выступать в России.

«Если честно, я вообще не смотрю новости! Всё равно, конечно, слышишь всякое, особенно в Европе, но я не верю всему подряд. Это СМИ, они гонятся за кликбейтами. Я общался со многими легионерами, которые играли в КХЛ в прошлом году, и все говорили, что тут всё нормально и хорошо. Ну и отлично!» - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, Рендулич на протяжении двух сезонов выступал в составе подольского «Витязя» и даже выходил с командой в плей-офф Кубка Гагарина в 2019 году.

Ранее стало известно, что хоккеист спустя четыре года отсутствия в КХЛ подписал контракт с «Сочи».

источник: Чемпионат.com
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