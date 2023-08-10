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Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса»

«Трактор» уступил со счётом 3:4.
10 августа 2023 23:27
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4).

«Как оценю характер матча? Начали неплохо, было хорошее движение, нацеленность на ворота. Потом немного сбавили в движении, соперник перехватил инициативу. Хорошие моменты были. Над большинством не так много получилось поработать, но мысль понятна. Необходимо в исполнении и реализации добавить. Предсезонная подготовка — это этап, где необходимо проверить сочетания и наладить игру», — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».

В следующем матче челябинский «Трактор» сыграет с «Барысом». Встреча состоится 11 августа, начало — в 132:00 по московскому времени.

источник: ХК «Трактор»
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