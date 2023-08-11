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«Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом «Сан-Хосе» Евгением Свечниковым

Нападающий провёл в НХЛ 172 матча.
11 августа 2023 14:46
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 11 августа, официальный сайт «Ак Барса» сообщает о том, что казанский клуб подписал двухлетний контракт с 26-летним форвардом Евгением Свечниковым.

Ранее он уже выступал за «Ак Барс» в сезоне-2013/14, после чего перебрался в североамериканские хоккейные лиги.

Минувший сезон Свечников провёл в клубе НХЛ «Сан-Хосе». В 59 матчах за «акул» он забил восемь голов и оформил шесть ассистов.

«Шарк» не стал продлевать контракт с форвардом, и он оказался на рынке свободных агентов. Также Евгений Свечников выступал за «Детройт» и «Виннипег». В общей сложности на его счету 172 игры в НХЛ, в которых он забросил 20 шайб и оформил 25 результативных передач.

источник: ХК «Ак Барс»
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