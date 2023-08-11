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Стали известны сроки восстановления защитника «Динамо» Менелла

Хоккеист получил травму во время предсезонки.
11 августа 2023 16:25
автор: Александр Кожевников

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл должен вернуться в строй к началу сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист получил травму во время предсезонной подготовки.

Напомним, с 9 августа 26-летний хоккеист может играть за сборную России и не будет считаться легионером в КХЛ.

Российское гражданство Менелл получил 27 июля, паспорт на руки - 1 августа.

В минувшем сезоне Бреннан провёл 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».

источник: «Спорт-Экспресс»
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