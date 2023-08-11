Стали известны сроки восстановления защитника «Динамо» Менелла

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл должен вернуться в строй к началу сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Хоккеист получил травму во время предсезонной подготовки.
Напомним, с 9 августа 26-летний хоккеист может играть за сборную России и не будет считаться легионером в КХЛ.
Российское гражданство Менелл получил 27 июля, паспорт на руки - 1 августа.
В минувшем сезоне Бреннан провёл 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».
источник: «Спорт-Экспресс»