Стали известны сроки восстановления защитника «Динамо» Менелла

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл должен вернуться в строй к началу сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист получил травму во время предсезонной подготовки.

Напомним, с 9 августа 26-летний хоккеист может играть за сборную России и не будет считаться легионером в КХЛ.

Российское гражданство Менелл получил 27 июля, паспорт на руки - 1 августа.

В минувшем сезоне Бреннан провёл 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».