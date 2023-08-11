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Свечников вошёл в тройку лучших вингеров, которые могут стать лучшими в НХЛ за три сезона

Рейтинг представлен пресс-службой Национальной хоккейной лиги.
11 августа 2023 17:55
автор: Глеб Шевяков

Представлен топ крайних форвардов НХЛ в возрасте до 23 лет, которые могут стать лучшими в чемпионате в ближайшие три года. Список опубликовала пресс-служба лиги.

Сообщается, что рейтинг возглавил нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, записав на свой счёт 99 очка. На втором месте оказался российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников с 88 баллами. На третьей позиции расположился игрок «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, набрав 72 очка.

Напомним, Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. В прошлом сезоне в составе «кейнс» он провёл 64 матча, забросил 24 шайбы и отдал 32 результативные передачи.

источник: NHL (НХЛ)
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