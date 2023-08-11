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«Ак Барс» рассказал, как ему удалось подписать Евгения Свечникова

Форвард покинул НХЛ.
11 августа 2023 18:22
автор: Максим Скороходов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, как клубу удалось подписать нападающего Евгения Свечникова, ранее выступавшего в НХЛ.

«Возможно, предложения в НХЛ были не настолько хорошие, чтобы его могли заинтересовать. В том числе от «Харрикейнз». Играть за «Ак Барс» — для него это тоже новый вызов. Если ктото думает, что можно приехать в КХЛ, и все будет так просто — это не так», - приводит «Матч ТВ» слова представителя «Ак Барса».

Минувший сезон Свечников провёл в клубе НХЛ «Сан-Хосе». В 59 матчах за «акул» он забил восемь голов и оформил шесть ассистов.

«Шаркс» не стали продлевать контракт с форвардом, и он оказался на рынке свободных агентов. Также Евгений Свечников выступал за «Детройт» и «Виннипег». В общей сложности на его счету 172 игры в НХЛ, в которых он забросил 20 шайб и оформил 25 результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Рейтинг представлен пресс-службой Национальной хоккейной лиги.
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