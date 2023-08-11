«Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом» в матче Кубка Республики Башкортостан 

Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своей площадке одолели «Металлург» в рамках Кубка Республики Башкортостан.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу уфимцев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Василевский (8-я минута), Владислав Ефремов (38), Вячеслав Лешенко (40), Матвей Бабенко (56) и Михаил Науменков (58). За «магнитку» голы забили Никита Михайлис (30) и Роман Канцеров (38).

Добавим, в воскресенье, 13 августа, «Салават» проведёт матч против «Автомобилиста», а «Металлург» в тот же день сыграет с московским «Динамо».