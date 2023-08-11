ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом» в матче Кубка Республики Башкортостан 

Игра хоккейных клубов прошла в Уфе. 
11 августа 2023 19:30
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своей площадке одолели «Металлург» в рамках Кубка Республики Башкортостан.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу уфимцев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Василевский (8-я минута), Владислав Ефремов (38), Вячеслав Лешенко (40), Матвей Бабенко (56) и Михаил Науменков (58). За «магнитку» голы забили Никита Михайлис (30) и Роман Канцеров (38).

Добавим, в воскресенье, 13 августа, «Салават» проведёт матч против «Автомобилиста», а «Металлург» в тот же день сыграет с московским «Динамо».

источник: «Советский спорт»
«Йокерит» подвергли критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией
Красная звезда не понравилась фанатам команды.
11.08.2023 19:31
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Ак Барс» рассказал, как ему удалось подписать Евгения Свечникова
Форвард покинул НХЛ.
11.08.2023 18:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Свечников вошёл в тройку лучших вингеров, которые могут стать лучшими в НХЛ за три сезона
Рейтинг представлен пресс-службой Национальной хоккейной лиги.
11.08.2023 17:55
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Степан Санников в ближайшее время покинет «Салават Юлаев» 
Форвард выступает за «зелёных» с 2021 года.
11.08.2023 17:13
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Стали известны сроки восстановления защитника «Динамо» Менелла
Хоккеист получил травму во время предсезонки.
11.08.2023 16:25
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом «Сан-Хосе» Евгением Свечниковым
«Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом «Сан-Хосе» Евгением Свечниковым
Нападающий провёл в НХЛ 172 матча.
11.08.2023 14:46
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса»
«Трактор» уступил со счётом 3:4.
10.08.2023 23:27
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Хорватский хоккеист вернулся в КХЛ: я вообще не смотрю новости
Форвард будет выступать за «Сочи»
10.08.2023 23:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Виктор Козлов объяснил поражение «Салавата Юлаева» в первом матче предсезонки
Уфимцы проиграли «Динамо».
10.08.2023 20:49
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.