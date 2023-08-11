Финский хоккейный клуб «Йокерит» подвергли критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией и Советским Союзом. Об этом сообщает Iltalehti.

На минувшей неделе финская команда приняла участие в местном турнире, где их спонсором выступила компания Red Carpet, занимающейся фестивальной деятельностью.

На форме игроков появились красные звёзды с названием компании.

Этот символ посчитали тесно связанным с Россией и Советским Союзом. Красная звезда до сих пор служит в том числе знаком отличия самолётов ВВС России.

В дальнейшем в клубе пообещали, что звезда на домашней синей форме будет белой, а на белой гостевой — синей.