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«Йокерит» подвергли критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией

Красная звезда не понравилась фанатам команды.
11 августа 2023 19:31
автор: Александр Кожевников

Финский хоккейный клуб «Йокерит» подвергли критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией и Советским Союзом. Об этом сообщает Iltalehti.

На минувшей неделе финская команда приняла участие в местном турнире, где их спонсором выступила компания Red Carpet, занимающейся фестивальной деятельностью.

На форме игроков появились красные звёзды с названием компании.

Этот символ посчитали тесно связанным с Россией и Советским Союзом. Красная звезда до сих пор служит в том числе знаком отличия самолётов ВВС России.

В дальнейшем в клубе пообещали, что звезда на домашней синей форме будет белой, а на белой гостевой — синей.

источник: Iltalehti.fi
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