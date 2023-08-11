Овечкин рассказал, не бесят ли его слухи о том, что главная цель «Вашингтона» — рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о разговорах о главной цели «столичных».

«Многие говорят, что главная цель «Вашингтона» — это то, чтобы я побил вечный рекорд Уэйна Гретцки, не бесят ли такие разговоры? Давайте поживём, тогда и увидим. У меня ещё три года контракта, посмотрим, что будет», — приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, сейчас Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 72 гола. На данный момент рекорд НХЛ по голам составляет 894 шайбы.