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Игрок «Локомотива» высказался о лишённой возможности выступать за сборную Словакии 

Словацкий хоккеист переехал в Россию в текущее межсезонье. 
11 августа 2023 21:31
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат выразил своё отношение к тому, что он потерял возможность представлять сборную Словакии после перехода в КХЛ.

«Я пожертвовал игрой за сборную, поскольку решил вместе со своей семьей приехать сюда. Я много лет играл за национальную команду. Это большая часть моей карьеры. Теперь я хочу сфокусироваться на своей клубной карьере и попытаюсь завоевать Кубок Гагарина. Дорога в сборную откроется молодым игрокам. Они смогут сделать шаг наверх, получат новые возможности», — приводит слова 30-летнего хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, в июне 2023 года Гернат на правах свободного агента перешёл в ярославский «Локомотив» и подписал однолетний контракт с командой. Ранее в карьере он выступал за швейцарскую «Лозанну», чешский «Тршинец», пражскую «Спарту», «Сан-Диего Галлс» и «Бейкерсфилд Кондорс».

На международном уровне он провёл за сборную Словакии 69 матчей и набрал 29 (9+20) очков.

источник: КХЛ
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