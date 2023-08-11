«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» в рамках Кубка ТАНЕКО 

Хоккеисты «Ак Барса» оказались сильнее «Локомотива» в матче Кубка ТАНЕКО.

Отметим, очная встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «барсов».

За казанскую команду дублями отметились Станислав Галиев (32-я, 44-я минуты) и Никита Дыняк (46, 60). В составе ярославского клуба голы забили Максим Шалунов (23) и Александр Полунин (42).

13 августа «Ак Барс» сыграет в рамках товарищеского предсезонного турнира против «Барыса». 12 августа «Локомотив» встретится с «Трактором».

Кубок ТАНЕКО.

«Ак Барс» (Казань) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы:

0:1 – Шалунов (Сергеев), 22:58, 5х4

1:1 – Галиев (Войнов), 31:02, 5х4

1:2 – Полунин (Красковский), 41:02

2:2 – Галиев (Яшкин, Шипачёв), 43:47, 5х4

3:2 – Дыняк (Семёнов), 45:32

4:2 – Дыняк (Кателевский, Ахтямов), 59:12