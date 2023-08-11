ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Раудлов рассказал, кто может прервать гегемонию «Зенита»

«Зенит» выиграл пять титулов подряд.
11 августа 2023 22:31
автор: Александр Кожевников

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов считает, что «Спартак» способен прервать гегемонию «Зенита» в российском футболе.

«Кто в новом сезоне РПЛ сможет прервать гегемонию «Зенита», который выиграл пять титулов подряд? Ну вы же видите, что сейчас творит «Спартак», да?! Очень хорошо играет, идёт на первом месте в таблице. Да, много пропускает, но выигрывает. Вот в Кубке недавно была феерия с Нижним Новгородом (5:4). Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся. Но всё в их руках. Выходите и обыгрывайте «Зенит», если хотите взять золото. Что здесь говорить?» - приводит слова Радулова «Матч ТВ».

Московский «Спартак» ранее уступил «Уралу» в матче четвёртого тура российской Премьер-лиги (3:4).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Овечкин заявил, что не будет заставлять сына заниматься хоккеем
Сергей участвовал в Матче звёзд НХЛ в прошлом году.
11.08.2023 22:39
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Овечкин ответил на вопрос, как проведёт день после того, как побьёт рекорд Гретцки
Александр отстаёт от Уэйна на 72 гола.
11.08.2023 22:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» в рамках Кубка ТАНЕКО 
Хоккейные соревнования проходят в Казани. 
11.08.2023 21:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Игрок «Локомотива» высказался о лишённой возможности выступать за сборную Словакии 
Словацкий хоккеист переехал в Россию в текущее межсезонье. 
11.08.2023 21:31
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Овечкин рассказал, не бесят ли его слухи о том, что главная цель «Вашингтона» — рекорд Гретцки
Россиянин отстаёт от канадца на 72 гола.
11.08.2023 20:32
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Йокерит» подвергли критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией
«Йокерит» подвергли критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией
Красная звезда не понравилась фанатам команды.
11.08.2023 19:31
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом» в матче Кубка Республики Башкортостан 
Игра хоккейных клубов прошла в Уфе. 
11.08.2023 19:30
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Ак Барс» рассказал, как ему удалось подписать Евгения Свечникова
Форвард покинул НХЛ.
11.08.2023 18:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Свечников вошёл в тройку лучших вингеров, которые могут стать лучшими в НХЛ за три сезона
Рейтинг представлен пресс-службой Национальной хоккейной лиги.
11.08.2023 17:55
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.