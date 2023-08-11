Раудлов рассказал, кто может прервать гегемонию «Зенита»

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов считает, что «Спартак» способен прервать гегемонию «Зенита» в российском футболе.

«Кто в новом сезоне РПЛ сможет прервать гегемонию «Зенита», который выиграл пять титулов подряд? Ну вы же видите, что сейчас творит «Спартак», да?! Очень хорошо играет, идёт на первом месте в таблице. Да, много пропускает, но выигрывает. Вот в Кубке недавно была феерия с Нижним Новгородом (5:4). Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся. Но всё в их руках. Выходите и обыгрывайте «Зенит», если хотите взять золото. Что здесь говорить?» - приводит слова Радулова «Матч ТВ».

Московский «Спартак» ранее уступил «Уралу» в матче четвёртого тура российской Премьер-лиги (3:4).