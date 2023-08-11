Овечкин заявил, что не будет заставлять сына заниматься хоккеем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не будет заставлять своего сына Сергея заниматься хоккеем.

«Мы скоро улетаем в Америку — большую часть времени он будет проводить там. Будем думать, смотреть. Понимаем, что ребенку четыре года — и настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если мальчику нравится — пусть занимается. Когда подрастет — уже будет видно», - приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Напомним, сейчас Овечкин отстаёт от легендарного Уэйна Гретцки на 72 гола. На данный момент рекорд НХЛ по голам составляет 894 шайбы.