Кожевников о возможном банкротстве IIHF: американцы дадут денег, для них не проблема напечатать еще

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников считает, что США в состоянии решить все финансовые проблемы IIHF, возникшие из-за отсутствия сборной России на международных турнирах.

«То, что у ИИХФ проблемы с финансами, было ясно по посещаемости на прошедшем чемпионате мира в Финляндии. Без России тяжело собирать полные трибуны. Но маловероятно, что это как-то повлияет на руководство ИИХФ.

Американцы, если что, дадут денег. Для них нет проблемы напечатать ещё бумажек. Вон как они швыряют ими по всему миру — десять миллиардов туда, десять миллиардов сюда», - приводит слова ветерана РИА Новости.

Напомним, после отстранения в 2022 году сборная России пропустила уже два чемпионата мира. Кроме того, команда исключена из Евротура как минимум до 2024 года. Аналогичные санкции введены и в отношении Беларуси.

В то же время, НХЛ не исключает участия российских игроков под нейтральным флагом в Кубке мира 2025 года.