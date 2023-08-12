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Овечкин рассказал, почему не хочет уходить из «Вашингтона»

Звёздный россиянин выступает за «столичных» с 2005 года.
12 августа 2023 09:14
автор: Виталий Овсянников

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос, какова вероятность его ухода из «Кэпиталз».

«Когда ты понимаешь, что к тебе относятся с душой, сердцем и любовью, зачем менять команду на ту, где ты можешь этого не получить?», - цитирует российского нападающего издание «РИА Новости».

Напомним, Александр Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2026 года. В составе «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли-2018.

Напомним, Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На текущий момент он отстаёт от легендарного Уэйна Гретцки на 72 гола. Его рекорд по количеству заброшенных шайб (894) держится с 1999 года.

источник: «РИА Новости»
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