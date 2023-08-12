Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Рашид Хабибулин покинул клуб

Сегодня, 12 августа, пресс-служба омского «Авангарда» сообщает о том, что ассистент генерального менеджера Рашид Хабибулин покинул клуб.

«Клуб благодарит Рашида Мулахмедовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении «Авангарда».

Напомним, в 2019 году он занял должность селекционера в омском клубе, став советником председателя совета директоров «ястребов» Александра Крылова.

В ноябре 2022 года после увольнения Алексея Волкова Рашид Хабибулин был назначен на должность исполняющего обязанности генерального менеджера «Авангарда». В конце апреля 2023 года, после назначения на должность генменеджера Антона Курьянова, он стал его ассистентом.