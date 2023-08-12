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Ковальчук выразил своё отношение к натурализации легионеров в КХЛ 

Ранее стало известно о желании иностранных хоккеистов стать гражданами России. 
12 августа 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Атланата Трешерз», СКА и «Спартака» Илья Ковальчук поделился мнением по поводу получения российского гражданства зарубежными игроками в КХЛ.

«Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, не получать каждый раз визу, то почему нет», – приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Добавим, ранее американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получили паспорта РФ. Канадец, игрок «Амура» Кэмерон Ли и представитель США, форвард «Авангарда» Рид Буше также выразили желание получить российское гражданство.

источник: «Спорт-Экспресс»
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