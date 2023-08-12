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«Спартак» обыграл «Амур» в товарищеском матче

Для красно-белых это третья победа в межсезонье.
12 августа 2023 17:08
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» нанёс поражение «Амуру» в товарищеском матче команд КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счётом 5:2 в пользу красно-белых.

У «Спартака» дубль оформил Иван Морозов. По шайбе забросили Николай Голдобин, Михал Чайковски и Даниэль Усманов.

За команду из Хабаровска отличились Станислав Бочаров и Владислав Барулин.

Для «Спартака эта победа стала третьей подряд в товарищеских матчах. Ранее красно-белые обыграли московское «Динамо» (3:1) и «Витязь» (2:0).

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

источник: «Советский спорт»
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