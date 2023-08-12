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Словацкий хоккеист Гернат рассказал, почему перешел в «Локомотив»

В 2011 году хоккеист был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ.
12 августа 2023 22:20
автор: Александр Поволоцкий

Новичок «Локомотива» Мартин Гернат объяснил, почему решил продолжить карьеру в клубе из Ярославля.

Отметим, что в минувшем сезоне 30-летний хоккеист вступал в швейцарской «Лозанне».

«Почему выбрaл «Локомотив»? Повлияли рекомендaции других игроков из тех, кто играл в Ярославле рaньше. Также была важна фигура глaвного тренера Игоря Никитина. Я слышал о нём много хорошего. Очень счaстлив попасть в топовую организaцию, в КХЛ. Я взволнован от будущей игры здесь», — цитирует Герната пресс-служба КХЛ.

В составе сборной Словакии хоккеист завоевал бронзовую медаль ОИ-2022.

источник: КХЛ
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