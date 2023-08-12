Фетисов поделился мнением о российском хоккеисте Александре Овечкине 

Бывший советский хоккеист и игрок ЦСКА Вячеслав Фетисов выразил своё отношение к нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и высказался о его выступлении в гала-матче за команду легенд, который состоялся в Туле.

«Мы благодарны Александру Овечкину, что он вместе с нами приезжает, участвует в подобных мероприятиях, популяризирует хоккей. Его любят в стране от мала до велика. Поэтому праздник, естественно, состоялся», — приводит слова Фетисова «Московский комсомолец».

Добавим, в данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В настоящее время он отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.