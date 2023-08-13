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В «Каролине» считают, что Свечников будет готов к началу сезона

В марте форвард перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена.
13 августа 2023 09:46
автор: Степан Шереметьев

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл считает, что нападающий Андрей Свечников будет готов к началу сезона и может вернуться к началу тренировочного сбора.

«Он через четыре месяца после операции кататься сам по себе, без каких-либо контактов или чего-то ещё. По сути, шесть месяцев будет правильным, когда откроется тренировочный лагерь, так что он идёт точно по графику или, может быть, даже с опережением графика», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

В марте форвард перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена. В июле 23-летний Свечников уже приступил к тренировкам за пределами льда.

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