«Металлург» разгромил «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан

Хоккеисты «Металлурга» разгромили московское «Динамо» в заключительный день Кубка Республики Башкортостан. Встреча в Уфе завершилась со счётом 7:2 в пользу магнитогорского клуба.

В составе победителей отличились Дмитрий Силантьев (12:10), Павел Акользин (17:22), Валерий Орехов (33:47), Роман Канцеров (53:26), Семен Кошелев (59:58). Никита Гребёнкин сделал дубль (24:12, 50:58).

У москвичей шайбы на счету Ильи Каблукова (07:12) и Никита Гусев (37:00).

В заключительном матче турнира встретятся «Салават Юлаев» и «Автомобилист».